Лишение прав и 17 тысяч штрафа: в Украине водителя наказали за чужое нарушение

В апреле на трассе Киев-Харьков полиция ночью остановила машину с включенными поворотами, водитель которой превышал скорость. Шофер «Жигулей» был в нетрезвом состоянии, спорил с правоохранителями и отказывался показывать документы, в конце концов назвался не своим именем – Романом Андреевым, на которого инспекторы впоследствии составили четыре протокола.

Об админпротоколах Роман Андрееев узнал позже, тогда сразу обратился к правоохранителям. В полиции Борисполя Роману сказали, что произошла ошибка и все протоколы отменят, а также убедили, что обжаловать лишение прав не нужно, мол, все сделает юрист от полиции, пишет Znaj.ua .

Впоследствии Роману Андрееву пришло три отмененных постановления. Но мужчина не сразу понял, что постановление по 130 статье «Управление в нетрезвом состоянии» не отменили. Вскоре суд лишил Романа водительского удостоверения на год и назначил штраф 17 000 гривен. В полиции утверждают, что это ошибка суда, который не вызвал к себе мужчину. Роману пришлось нанимать адвоката. К тому же профессиональный водитель был вынужден сидеть без работы несколько месяцев.

Сейчас Роману удалось отменить штраф и вернуть водительское удостоверение. И халатность полицейских заставила его потратить немало времени, денег и некоторое время сидеть без работы.

Журналисты программы «Спецкор» отправили в полицию Борисполя запрос на получение комментария, но за две недели ожидания ответа так и не получили.