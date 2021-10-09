Лишение прав и 17 тысяч штрафа: в Украине водителя наказали за чужое нарушение
В апреле на трассе Киев-Харьков полиция ночью остановила машину с включенными поворотами, водитель которой превышал скорость. Шофер «Жигулей» был в нетрезвом состоянии, спорил с правоохранителями и отказывался показывать документы, в конце концов назвался не своим именем – Романом Андреевым, на которого инспекторы впоследствии составили четыре протокола.
Об админпротоколах Роман Андрееев узнал позже, тогда сразу обратился к правоохранителям. В полиции Борисполя Роману сказали, что произошла ошибка и все протоколы отменят, а также убедили, что обжаловать лишение прав не нужно, мол, все сделает юрист от полиции, пишет
Впоследствии Роману Андрееву пришло три отмененных постановления. Но мужчина не сразу понял, что постановление по 130 статье «Управление в нетрезвом состоянии» не отменили. Вскоре суд лишил Романа водительского удостоверения на год и назначил штраф 17 000 гривен. В полиции утверждают, что это ошибка суда, который не вызвал к себе мужчину. Роману пришлось нанимать адвоката. К тому же профессиональный водитель был вынужден сидеть без работы несколько месяцев.
Сейчас Роману удалось отменить штраф и вернуть водительское удостоверение. И халатность полицейских заставила его потратить немало времени, денег и некоторое время сидеть без работы.
Журналисты программы «Спецкор» отправили в полицию Борисполя запрос на получение комментария, но за две недели ожидания ответа так и не получили.