Укрпочта распродает автопарк

Компания Укрпочта выставила на продажу автомобили на общую сумму около 10 миллионов гривен. На сайте почтового оператора Украины говорится о намерении продать более полутора тысяч машин.

Mercedes-Benz, BMW и Audi: Укрпочта выставила на распродажу свой автопарк

На распродаже от Укрпочты любой желающий может приобрести автомобили бизнес-класса от знаменитых производителей Mercedes-Benz, BMW и Audi. Кроме того, руководство планирует распродать множество машин, которым компания владеет еще со времен СССР, среди них транспортные средства КАМАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ, ЛАЗ, УАЗ.

Как сообщается на сайте Укрпочты, на торги решено выставить более 1600 машин, которые уже более десяти лет не используются для нужд почтового оператора.

Аукционы по продаже машин Укрпочты распределены по областям, торги состоятся на платформе "ProZorro. Продажи". Общая стоимость автопарка оценена в 10,9 миллионов гривен (без учета НДС).

Mercedes-Benz, BMW и Audi: Укрпочта выставила на распродажу свой автопарк

Прежде чем выставить на торги автопарк, Укрпочта получила разрешение на продажу от Министерства инфраструктуры Украины, была проведена оценка стоимости каждой машины.

По словам генерального директора компании Укрпочта Игоря Смелянского, почтовый оператор устроил распродажу старых машин в рамках программы по сокращению расходов. За вырученные средства Укрпочта планирует отремонтировать почтовые отделения, приобрести новую технику и оборудование.

Напомним, ранее Укрпочта сообщила о намерении потратить миллионы гривен на звонки абонентам.


Шевченко Лилия, Тудей

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