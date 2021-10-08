На трассе Днепр-Решетиловка стартовало возведение уникальной эстакады

В ходе строительства эстакады через реку Орель, которая станет частью трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, мостостроители применили уникальные для Украины инженерные решения. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«Сейчас бетонируют опоры. Их будет десять. Впоследствии на них надвижным способом устроим железобетонную конструкцию длиной почти 600 м. Такой опыт будет первым для Украины», - отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев, добавив, что все элементы полотна путепровода изготовят на месте.

На месте будущей эстакады идут подготовительные работы: монтируется козловой кран, с помощью которого будут надвигать 600-метровую конструкцию.

Трассу Н-31 создают в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». В данный момент дорожники работают круглосуточно, укладывая последние 29,5 км дороги и возводя искусственные сооружения за мостом через канал Днепр-Донбасс, рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«В регионе воплощают самый масштабный дорожный проект. Строят современную трассу в киевском направлении. Новую магистраль Н-31 возводят в обход сел Днепровского района. Сейчас по каналу Днепр-Донбасс прокладывают автодорогу и одновременно возводят мосты и тоннели», - заявил Резниченко.

Всего на участке за каналом планируется создать более 50 искусственных сооружений. Работы ведутся на трех малых и больших мостах, проектом также предусмотрено строительство тоннелей для проезда сельхозтехники и свободного прохода животных.

Трасса Н-31 строится с нуля в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность составит 138,4 км. Отрезок на территории Днепропетровской области будет иметь протяженность 59 км, из которых уже готовы 28,6 км.

В Полтавской области строятся еще 79 км Н-31, причем полтавский участок трассы будет полностью бетонным, что сделает его первым украинским бетонным автобаном, поскольку трасса проходит вне населенных пунктов.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, всего в рамках программы «Большая стройка» в этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог.