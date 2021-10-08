ЗАЗ и Еврокар увеличили производство автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) и Еврокар увеличили количество произведенных автомобилей.

ЗАЗ и Еврокар увеличили производство автомобилей

По данным Укравтопрома, в сентябре 2021 года в Украине выпустили 809 легковых автомобилей. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Всего за первые девять месяцев 2021 года в Украине сделали 6 135 легковых автомобилей. Рост довольно заметный по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - +136%.

Сейчас в Украине только два предприятия выпускают легковые автомобили - Запорожский автомобилестроительный завод и Еврокар. Они производят автомобили из машинокомплектов, получаемых из других стран.

Так, ЗАЗ с сентября 2020 года из роSSийских машинокомплектов выпускает практически все семейство автомобилей Lada. Кроме того, в Запорожье делают две модели Kia и купе-кроссовер Renault Arkana. Еврокар из машинокомплектов выпускает несколько моделей Skoda.

Всего же в Украине с января по сентябрь 2021 года выпустили 6 710 автотранспортных средств (легковые и коммерческие автомобили, а также автобусы). Это в 2,2 раза больше чем за такой же период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может к 2024 году выпустить четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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