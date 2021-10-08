Tesla объявила о переносе своей штаб-квартиры в Техас

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) перебрался из Калифорнии, в которой прожил около двадцати лет, в Техас ещё в прошлом году. Формальным поводом стало его недовольство ограничительными мерами во время первой волны пандемии, но данный шаг позволил миллиардеру сэкономить на налогах. Теперь вслед за главой компании в Техас переедет и штаб-квартира, расположенная в Калифорнии.

Tesla объявила о переносе своей штаб-квартиры в Техас

Источник изображения: CNBC

Об этом Илон Маск объявил на собрании акционеров, которое проводилось на площадке строящегося предприятия в Остине, где в будущем будет налажена сборка не только кроссоверов Tesla Model Y и электрических пикапов Cybertruck, но и грузовиков Semi, а также человекоподобных роботов Tesla Bot. Одной из причин переноса штаб-квартиры из Калифорнии в Техас, как уточняет CNBC, глава компании назвал нехватку жилья для новых сотрудников в Калифорнии и высокие цены на недвижимость. При этом Tesla не отказывается от развития существующего предприятия во Фримонте, его производительность будет увеличена в полтора раза, как и предприятия в Неваде, где выпускаются тяговые аккумуляторы и силовые установки для электромобилей марки.

Маск подчеркнул, что само по себе строительство предприятия занимает меньше времени, чем его выход на проектную мощность. В случае с предприятием в Шанхае возведение корпусов заняло не более 11 месяцев, но наладить массовое производство электромобилей на китайской площадке Tesla смогла лишь год спустя. Развитие предприятия в Остине, как считает Илон Маск, будет осуществляться по схожему сценарию.

Помимо налоговой выгоды для себя лично, Маск видит в числе преимуществ переноса штаб-квартиры Tesla в Техас более простую регуляторную систему. Единственной проблемой на этом направлении может стать запрет на прямую продажу автомобилей производителями — так техасские законы защищают интересы дилеров. Впрочем, реализации электромобилей Tesla за пределами штата это никак не помешает. Площадка аэрокосмической компании SpaceX, которую возглавляет Маск, тоже расположена в Техасе, поэтому такое соседство выгодно миллиардеру с точки зрения экономии времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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