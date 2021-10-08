Skoda показала свой самый дешевый автомобиль

Skoda показала первый тизер своей новой модели Skoda Slavia. Ее официальная презентация состоится в ближайшие 2-3 месяца.

Skoda показала свой самый дешевый автомобиль

По тизеру трудно сказать что-то конкретное про дизайн Slavia. Во всяком случае, на тизерах автомобиль очень похож на тестовый прототип, который ранее фотошпионы видели во время дорожных тестов в Европе.

Skoda Slavia будет компактной моделью с увеличенным дорожным просветом. Утверждается, что эта новинка разрабатывается для Индии. А так как в Индии плохие дороги, то у Slavia увеличенный дорожный просвет. Однако, Slavia тестируют в Европе, поэтому не исключено, что ее будут продавать в разных странах мира.

Skoda показала свой самый дешевый автомобиль

Что же касается салона, то его фотографий еще нет. Скорее всего, салон будет выполнен в таком же стиле, как салон нового Skoda Kushaq.

Skoda Slavia построена на платформе MQB-A0-IN, которая лежит также в основе кроссовера Kushaq. Это значит, что в линейку двигателей Slavia войдут два силовых агрегата: 1,0 л мотор мощностью 115 л.с. и 1,5 л мотор мощностью 150 л.с. Коробка передач – шестиступенчатая механическая или автоматическая.

По слухам, Skoda Slavia будет самым доступным автомобилем в модельной линейке Skoda. Правда, цены пока не объявлены.

Skoda показала свой самый дешевый автомобиль

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри.


Максимов Віталій, Тудей

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