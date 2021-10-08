На трассе возле Львова "скорая" сбила пешехода

Травмированного 33-летнего жителя Нового Роздола доставили в больницу.

На трассе возле Львова "скорая" сбила пешехода
Фото: obozrevatel.com

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Киев-Чоп возле села Солонка Львовского района, где в результате наезда автомобиля скорой помощи получил травмы пешеход.

Инцидент произошел около 14:45 7 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, водитель Peugeot Boxer, 64-летний житель одного из поселков Стрыйского района, сбил 33-летнего жителя города Новый Раздол.

"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, 5 октября движение по трассе М06 Киев - Чоп было заблокировано в результате масштабного ДТП недалеко от Львова. В районе сел Старый Ярычев и Новый Ярычев столкнулись автомобили Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водитель Volkswagen Passat погиб.

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