На трассе возле Львова "скорая" сбила пешехода
Травмированного 33-летнего жителя Нового Роздола доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Киев-Чоп возле села Солонка Львовского района, где в результате наезда автомобиля скорой помощи получил травмы пешеход.
Инцидент произошел около 14:45 7 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.
По данным правоохранителей, водитель Peugeot Boxer, 64-летний житель одного из поселков Стрыйского района, сбил 33-летнего жителя города Новый Раздол.
"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, 5 октября движение по трассе М06 Киев - Чоп было заблокировано в результате масштабного ДТП недалеко от Львова. В районе сел Старый Ярычев и Новый Ярычев столкнулись автомобили Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водитель Volkswagen Passat погиб.