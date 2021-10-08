В Украине увеличили количество камер автофиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины 8 октября 2021 года появилось еще 20 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказали в патрульной полиции.

В Украине увеличили количество камер автофиксации нарушений ПДД

Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД появились на автомобильных дорогах в самых разных регионах нашей страны. В частности, в Кременчуге, Ивано-Франковске, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, а также в Сумах и Белой Церкви. Причем в Ивано-Франковске таких систем установлено сразу 5.

Таким образом, в Украине теперь есть уже 178 подобных систем.

Напомним, что камеры автофиксации нарушений ПДД работают в Украине с июня 2020 года. Они измеряют скорость автомобилей и регистрируют нарушителей скоростного режима, которые потом получают штраф.

Вскоре эти камеры будут фиксировать и другие нарушения ПДД, например, проезд по полосе общественного транспорта и на красный сигнал светофора. В некоторых странах камеры фиксируют даже водителей, у которыкамера автох не пристегнут ремень безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2024 году в Украине должно быть 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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