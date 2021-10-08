Американская подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом, пострадали несколько моряков

Инцидент произошел еще 2 октября, но известно о нем стало только накануне.

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона во время погружения. Инцидент произошел еще 2 октября, но известно о нем стало только накануне.

Как сообщает отраслевое издание Navy Times, после столкновения субмарина была вынуждена всплыть и в надводном положении направилась на базу на острове Гуам.

По словам американских военных, авария не отразилась на ядерной силовой установке, она полностью функциональна.

Во время инцидента в Южно-Китайском море пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Угрозы жизни военных нет.

С чем именно столкнулась подводная лодка, выяснят в ходе расследования. При этом источники в морском командовании США сообщили, что это вряд ли какое-то судно или другая подводная лодка.

Как сообщалось, в конце июля роSSийская атомная подводная лодка потеряла ход у берегов Дании.