Яремчанский мэр попал в ДТП в нетрезвом состоянии

Чиновник госпитализирован вместе с другим водителем.

Фото: if.npu.gov.ua

Яремчанский городской голова Андрей Мироняк вечером 7 октября, попал в ДТП.

"Сегодня мэр попал в ДТП. Глава общины в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы", - написали в фейсбуке Яремчанского городского совета вскоре после ДТП.

Утром информацию о ДТП официально подтвердила полиция Ивано-Франковской области. Из пресс-релиза следует, что мэр был виновником аварии и находился за рулем в нетрезвом состоянии.

7 октября, около 20 часов, на дороге Н-09 сообщением Мукачево - Львов в Яремче произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что 49-летнии? водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной общины, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надвирнянщины.

Оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

"Водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner, отобрано кровь на проверку состояния опьянения", - говорится в сообщении.

Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua

В декларации мэра указано автомобиль Mitsubishi Outlander, он оформлен на его жену Надежду Мироняк.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

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