На Закарпатье легковой автомобиль Audi потаранил школьный автобус

Фото: zk.dsns.gov.ua

В Береговском районе Закарпатья произошло ДТП с участием школьного автобуса. Сегодня утром автомобиль Audi-100 столкнулся со школьным автобусом Вилоцкой территориальной общины. В момент аварии детей в автобусе было.

В результате ДТП пострадал водитель Audi. Из изувеченной машины его вырезали спасатели, информирует пресс-центр областного управления ГСЧС.

Авария произошла в 08:50 на отрезке автодороги М-23 Берегово-Вилок-Большая Копаня, между селами Подвиноградов и Русская Долина.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.

"К счастью, учеников на момент ДТП в автобусе не было. Специалисты 18-й государственной пожарно-спасательной части г. Виноградов, прибывшие по вызову, с помощью гидравлического инструмента освободили 52-летнего водителя Audi-100 из раздавленной машины и передали пострадавшего медработникам", - говорится в сообщении.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua