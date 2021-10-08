На Закарпатье легковой автомобиль Audi потаранил школьный автобус
Водителя авто пришлось вырезать спасателям.
В Береговском районе Закарпатья произошло ДТП с участием школьного автобуса. Сегодня утром автомобиль Audi-100 столкнулся со школьным автобусом Вилоцкой территориальной общины. В момент аварии детей в автобусе было.
В результате ДТП пострадал водитель Audi. Из изувеченной машины его вырезали спасатели, информирует пресс-центр областного управления ГСЧС.
Авария произошла в 08:50 на отрезке автодороги М-23 Берегово-Вилок-Большая Копаня, между селами Подвиноградов и Русская Долина.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.
"К счастью, учеников на момент ДТП в автобусе не было. Специалисты 18-й государственной пожарно-спасательной части г. Виноградов, прибывшие по вызову, с помощью гидравлического инструмента освободили 52-летнего водителя Audi-100 из раздавленной машины и передали пострадавшего медработникам", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Ровенщине автобус с паломниками, которые возвращались из Киева, столкнулся с грузовиком.