Кличко презентовал систему перехватывающих паркингов

Продолжается работа над первой очередью системы перехватывающих паркингов в столице - 12 площадок на почти 3,5 тысячи авто. Об этом лидер «УДАРа», мэр столицы Виталий Кличко заявил во время презентации концепции транспортной и парковочной политики Киева , передает сайт КГГА. Он отметил, что 5 таких паркингов уже работают.

«Мы создаем перехватывающие паркинги, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Уже идет работа над первой очередью - из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. Прежде всего мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце. Мы ищем и поощряем инвесторов для возведения паркингов. Разрабатываем проекты на ул. Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы. На возведение последнего уже идет инвестиционный конкурс», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что город продолжит строительство паркингов - подземных и многоуровневых наземных.

«Построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. Многоуровневым паркингом у Зоопарка на 435 паркомест в выходные пользуются около 1000 автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку. Таким образом мы освободили улицу Зоологическую, где нельзя было проехать, и полосу общественного транспорта на проспекте Победы. Также, у парков и зон отдыха, которые мы капитально ремонтируем, мы обустраиваем парковки для посетителей. А строительство многоуровневых и подземных паркингов - это тот опыт, который мы планируем воплотить во всем городе», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в рамках концепции транспортной и парковочной политики города также планируют: