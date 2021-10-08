Шпионы показали новый седан Toyota

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый седан Toyota Belta. Он рассчитан для развивающихся стран.

Шпионы показали новый седан Toyota

Утверждается, что Toyota Belta – это модернизированная Suzuki Ciaz. Действительно, эти два автомобиля между собой очень похожи. Различия очень небольшие. Например, у Belta новая решетка радиатора, новые колесные диски и, конечно, логотип Toyota.

Колесная база у седана Belta составляет 2650 мм, длина – 4,5 метра, а дорожный просвет – 170 мм.

Фото салона этой новинки еще нет, но и он наверняка такой же, как у модели Suzuki.

В базовой комплектации Belta получила круиз-контроль, информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, две подушки безопасности, камеру заднего вида, а также системы ABS и EBD.

Шпионы показали новый седан Toyota

Под капотом находится четырехцилиндровый 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. и 138 Нм крутящего момента, который работает вместе с 5-ступенчатой механической или с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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