Первый автомобиль в мире с крышей T-top: TASCO

Это первый автомобиль в мире с крышей типа T-top и вообще совершенно революционная для своего 1948 года машина. Но будем честны: революция не удалась, покупатели отдали свои голоса более привычным конструкциям.

Этот автомобиль спроектировал знаменитый дизайнер Гордон Бьориг, революционер отрасли, автор знаменитых «Обурнов» и «Кордов» 1930-х. Название TASCO — это аббревиатура от The American Sportscar Company («Американская компания спортивных автомобилей»), а источником вдохновения для создания первого прототипа послужила авиация, поскольку авиакомпания Beech Aircraft Company была одним из инвестором проекта.

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Шасси использовалось серийное, от Mercury, кузов под заказ изготовило бюро Derham — оно делало кузова для автомобилей Сталина, Эйзенхауэра, папы Пия XII, в общем, вы понимаете.. Бьориг хотел заинтересовать своим концептом кого-нибудь из крупных автопроизводителей — но в итоге затея провалилась, и в 1949-м он просто устроился на работу в Ford (где создал ещё целый ряд шедевров автомобильного дизайна).

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В качестве рекламы Бьориг и Derham собирались выставить автомобиль на ежегодную гонку кузовных машин на автодроме Уоткинс-Глен, но и этого не получилось. TASCO, наряду с некоторыми другими послевоенными «стартапами», остался не более чем оригинальным дизайнерским экспериментом.

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