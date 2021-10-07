Официально представлен новый BMW 2 Series Active Tourer

BMW официально представил компактвэн BMW 2 Series Active Tourer нового, второго, поколения. В продаже он появится до конца текущего года.

Официально представлен новый BMW 2 Series Active Tourer

Новый BMW 2 Series Active Tourer получил большую решетку радиатора, новые светодиодные фары, более тонкие задние фонари и колесные диски размером от 16 до 19 дюймов. В целом этот компактвэн теперь выглядит современно и даже спортивно.

По сравнению со своим предшественником 2 Series Active Tourer второго поколения на 32 мм длиннее (4386 мм) и на 24 мм шире (1824 мм). Колесная база не изменилась - 2670 мм. Высота составляет 1576 мм.

Официально представлен новый BMW 2 Series Active Tourer

Салон полностью переработан, с учетом появления операционной системы iDrive 8. Есть 10,25-дюймовая приборная панель и 10,7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Официально представлен новый BMW 2 Series Active Tourer

Базовым двигателем является 1,5 л бензиновый силовой агрегат с турбонаддувом мощностью 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд при максимальной скорости 214 км/ч. В линейке двигателей есть еще два бензиновых силовых агрегата и один дизель. Также покупателям предложат гибридную версию.

BMW 2 Series Active Tourer нового поколения в продаже появится в ближайшие месяцы. Цены пока не объявлены.

Официально представлен новый BMW 2 Series Active Tourer

Ранее BMW официально представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3.


Максимов Віталій, Тудей

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