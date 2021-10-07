Кроссовер Mercedes: разрабатывается новая модель

Фотошпионы заметили в Австрии во время дорожных тестов по альпийским дорогам тестовый прототип нового компактного кроссовера Mercedes-Benz. Предполагается, что его построят на базе седана Mercedes-Benz C-Class.

Кроссовер Mercedes: разрабатывается новая модель

В частности, утверждается, что новый компактный кроссовер Mercedes-Benz будет создан на базе седана W204. Напомним, что W204 – это третье поколение среднеразмерных люксовых автомобилей C-Class.

Несколько лет назад компания Volvo удивила многих автомобилистов, превратив седан S60 в кроссовер. Получился не очень удачный автомобиль. Видимо, теперь компания Mercedes-Benz хочет повторить этот эксперимент, приняв во внимание ошибки Volvo.

В Австрии фотошпионы заметили модернизированный Mercedes-Benz C-Class W204. Тестовый мул значительно отличается по размерам от старого W204. У него более короткая колесная база, маленький задний свес и увеличенный дорожный просвет.

Кроссовер Mercedes: разрабатывается новая модель

Также обращают на себя внимание внедорожные шины, которые выступают из колесных арок.

Некоторые эксперты предполагают, что немецкий автогигант тестируют не "чистокровный" кроссовер, а автомобиль нового класса - SUL (Sport Utility Limousin).

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz G-Class получил новую комплектацию.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Румынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в ИталииРумынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
"Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен"Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен
В Украине водителей с 1 октября ждет новый штрафВ Украине водителей с 1 октября ждет новый штраф
В Украине дорожает зимняя резина: сколько придется заплатитьВ Украине дорожает зимняя резина: сколько придется заплатить
Блок рекламы


Похожие новости
В продаже скоро появится кроссовер за $8000В продаже скоро появится кроссовер за $8000
Шпионы показали новейший кроссовер Genesis GV60Шпионы показали новейший кроссовер Genesis GV60
Новый Toyota Aygo будет городским кроссоверомНовый Toyota Aygo будет городским кроссовером
Названы самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUVНазваны самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUV
"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию
ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 летТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 лет
Geely удивила стильным электрическим кроссовером за $9,200Geely удивила стильным электрическим кроссовером за $9,200
Toyota показала новый бюджетный кроссовер FrontlanderToyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander
Mazda начала продавать новый электрический кроссоверMazda начала продавать новый электрический кроссовер
ЗАЗ будет выпускать новую модельЗАЗ будет выпускать новую модель
Последние новости
Подгружаем последние новости