Кроссовер Mercedes: разрабатывается новая модель
Фотошпионы заметили в Австрии во время дорожных тестов по альпийским дорогам тестовый прототип нового компактного кроссовера Mercedes-Benz. Предполагается, что его построят на базе седана Mercedes-Benz C-Class.
В частности, утверждается, что новый компактный кроссовер Mercedes-Benz будет создан на базе седана W204. Напомним, что W204 – это третье поколение среднеразмерных люксовых автомобилей C-Class.
Несколько лет назад компания Volvo удивила многих автомобилистов, превратив седан S60 в кроссовер. Получился не очень удачный автомобиль. Видимо, теперь компания Mercedes-Benz хочет повторить этот эксперимент, приняв во внимание ошибки Volvo.
В Австрии фотошпионы заметили модернизированный Mercedes-Benz C-Class W204. Тестовый мул значительно отличается по размерам от старого W204. У него более короткая колесная база, маленький задний свес и увеличенный дорожный просвет.
Также обращают на себя внимание внедорожные шины, которые выступают из колесных арок.
Некоторые эксперты предполагают, что немецкий автогигант тестируют не "чистокровный" кроссовер, а автомобиль нового класса - SUL (Sport Utility Limousin).
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz G-Class получил новую комплектацию.