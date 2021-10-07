Перевозчики сэкономили более 7 млн грн на отмене платы за бронирование международных перевозок, - Минфраструктуры

Украинские перевозчики вынуждены были платить по 50 грн за бронирование каждой международной перевозки.

Украинские перевозчики вынуждены были платить по 50 грн за бронирование каждой международной перевозки, из-за чего теряли значительные средства. После прихода в Министерство инфраструктуры новой команды и отмены платных бронирований было сэкономлено более 7 млн гривен.

Об этом написал в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

«Два месяца назад каждый украинский перевозчик, который хотел пересечь государственную границу, вынужден был платить 50 грн за бронирование разрешения на международные перевозки. Разрешения - это такие специальные бланки, которые выдаются правительствами других стран и дают право на пересечение границы», - пояснил он.

По словам Найема, 50 грн - сумма небольшая, но с учетом почти миллиона пересечений границы с рынка было взыскано более 60 млн грн.

«За что именно взимают эти 50 грн, объяснить не мог никто - ни работники министерства, ни уже уволенное руководство Укртрансбезпеки. В конце концов мы решили внедрить новую систему автоматизированной выдачи разрешений и отменили искусственную плату непонятно за что», - рассказал замминистра.

Уже более 2 месяцев бронирование разрешений на международные перевозки - бесплатное, автоматическое и оформляется через новую систему ШЛЯХ. За это время услугой воспользовались 5 371 перевозчиков, 27 345 транспортных средств получили разрешения, выдано 113 000 заказов.

«И главное – 7 308 000 грн, сэкономленных перевозчиками за счет отмены платы за бронирование. Это уже реальность», - добавил Найем.

Напомним, Министерство инфраструктуры начало реформирование Укртрансбезпеки, с учетом современных потребностей рынка и восстановления сети автомобильных дорог. Только в этом году по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» будет отремонтировано и построено 6 500 км.