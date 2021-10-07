Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре

Запорожский автомобилестроительный завод возобновил серийное производство автомобилей в сентябре 2020 года. В Запорожье сейчас выпускают несколько моделей. Самой продаваемой из них является Kia Rio X-Line.

Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре

По данным Института исследований авторынка, в сентябре 2021 года в Украине продали 95 вседорожных хэтчбеков Kia Rio X-Line. Это самая популярная модель, выпускаемая в Запорожье.

На втором месте оказалась Lada Vesta. В сентябре украинцы купили 78 седанов и универсалов Vesta.

Кроме того, в сентябре 2021 года в Украине продали 59 купе-кроссоверов Renault Arkana и 56 седанов Kia Rio. Эти автомобили тоже выпускает ЗАЗ (из роSSийских машинокомплектов).

Также в сентябре украинцы купили 49 седанов Lada Granta. Это самый недорогой новый автомобиль сейчас в Украине. Правда, у него минимальный набор оборудования.

ЗАЗ выпускает практически все семейство Lada, но остальные модели не попали в наш рейтинг.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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