Шпионы показали новейший кроссовер Genesis GV60

Genesis на официальном мероприятии в Сети представил свой первый электрический кроссовер Genesis GV60, который появится в продаже в ближайшее время. Благодаря WoopaTV мы с вами уже сейчас можем увидеть эту новинку.

Genesis GV60 построен на модульной платформе E-GMP. Это первый "чистокровный" электромобиль премиального подразделения Hyundai. Его габариты – 4515x1890x1580 мм. При этом расстояние между осями составляет 2,9 метра.

Новый южнокорейский электрический кроссовер получил вытянутую переднюю часть и укороченную заднюю часть. Поэтому он больше похож на хетчбэк с увеличенным дорожным просветом.

Покупателям Genesis GV60 будут предлагать в трех версиях. Базовая версия получит две комплектации – заднюю одномоторную (228 л.с. и 350 Нм) и полноприводную двухмоторную (318 л.с. и 605 Нм). Запас хода – от 368 до 450 км, в зависимости от батареи. Есть возможность при помощи специального устройства зарядить батарею с 10 до 80% всего за 18 минут.

Этот кроссовер оснащается передовыми технологиями, в том числе системой распознавания лиц и системой Crystal Sphere. Нужно отметить, что Crystal Sphere - это функция безопасности, которая показывает, включен электромобиль или нет.

Genesis GV60 должен появиться в продаже в ближайшее время. Цены пока не объявлены.

Напомним, ранее в Сети показали новый большой кроссовер Hyundai.