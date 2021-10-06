SkyUp запускает рейсы из Киева на Шри-Ланку

Авиаперевозчик SkyUp открывает рейсы из Киева в город Хамбантота, что находится на южном побережье Шри-Ланки.

SkyUp запускает рейсы из Киева на Шри-Ланку
Фото: investing.com

Первый рейс

  • первый рейс — 28 декабря 2021;
  • вылет из Международного аэропорта «Борисполь»;
  • с января 2022 регулярные рейсы — каждый четверг и воскресенье;
  • стоимость путешествия с багажом — 17 005 гривен, а без багажа — 14 877 гривен.

Для бронирования доступны только билеты на 10-дневное путешествие по маршруту Киев — Хамбантота — Киев без возможности изменения дат независимо от выбранного тарифа.

Как попасть на Шри-Ланку

Чтобы попасть на Шри-Ланку, украинцы должны иметь действующую туристическую визу. Также (независимо от вакцинации) необходимо иметь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Кроме этого, нужно забронировать отель уровня Level 1 до 14 дней.

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