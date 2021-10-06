Новый Toyota Aygo будет городским кроссовером

Компания Toyota показала тизер сити-кара Aygo нового поколения, который официально дебютирует в ноябре 2021 года. Этот субкомпактный автомобиль станет кроссовером и получит в своем название дополнительно букву "X".

Новый Toyota Aygo будет городским кроссовером

Японский автогигант говорит, что "X" в названии Toyota Aygo X обозначает "cross". То есть у этого небольшого автомобиля будет увеличенный дорожный просвет. Какой конкретно – пока не известно.

Aygo X должен быть построен на платформе TNGA-B, на которой создан и новый компактный кроссовер Toyota Yaris Cross. Его дизайн во многом будет похож на концепт Aygo X Prologue, представленный публике весной текущего года.

Новый Toyota Aygo будет городским кроссовером

К сожалению, пока про эту новинку известно очень мало. По слухам, она получит трехцилиндровый бензиновый двигатель без наддува мощностью менее 100 л.с.

Toyota Aygo X дебютирует в ноябре 2021 года, вскоре после этого появится в продаже. Главным его конкурентом будет Hyundai i10. Возможно, определенную конкуренцию ему также составят Kia Picanto, Fiat Panda и Mitsubishi Space Star.

Новый Toyota Aygo будет городским кроссовером

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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