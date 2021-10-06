Штрафуют на десятки тысяч гривен: в Украине водителей шокировали новым наказанием

В Украине начали жестко штрафовать водителей грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые нормы. Размер материального взыскания может превышать 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил в социальной сети Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем, передаёт «Апостроф».

С 1 октября в Украине начала работать система габаритно-весового контроля WiM (Weight-in-Motion). За период ее работы уже был выписан ряд штрафов нарушителям.

Так, одно из таких нарушений было зарегистрировано в Запорожской области на трассе Н-08. Вес фуры был на 16 тонн больше допустимой нормы. Перегруз составил 39%.

За это водителю выписали штраф размером 51 тысяча гривен. При этом, если сумма не будет выплачена в течение 10 дней, то она вырастет вдвое. В то же время данные нарушителя будут переданы исполнительной службе.

Система Weight-in-Motion автоматически осуществляет габаритно-весовой контроль с помощью специальных датчиков, установленных прямо в дорожном покрытии. Номер автомобиля фиксируют камеры.


Как сообщил Мустафа Наем, инспектор проверяет данные, после сего формирует постановление о наложении штрафа.

После этого соответствующее постановление отправляют заказным письмом владельцу авто или директору предприятия, на которого зарегистрировано транспортное средство.

По словам Наема, целью является не начисления как можно большего количества штрафов, а защита дорог от преждевременного износа.

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