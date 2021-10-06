В Одесской области военные попали в ДТП, пятерых пострадавших госпитализировали, одна из них скончалась

В результате автомобильной аварии на трассе Одесса-Южное, которая произошла вечером 5 октября, пострадали пять человек. Одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что ДТП произошло около Крыжановки.

Предварительно установлено, что водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

"Всех, кто находился в транспортных средствах, забрала «скорая». Пассажирка Lexus, 1967 года рождения, в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. получили меньшие травмы", - отметили в полиции.

Позже одесское издание "Думская" сообщило, что женщина умерла в больнице.