В Одесской области военные попали в ДТП, пятерых пострадавших госпитализировали, одна из них скончалась

Авария произошла вчера вечером около Крыжановки.

В результате автомобильной аварии на трассе Одесса-Южное, которая произошла вечером 5 октября, пострадали пять человек. Одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что ДТП произошло около Крыжановки.

Предварительно установлено, что водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

"Всех, кто находился в транспортных средствах, забрала «скорая». Пассажирка Lexus, 1967 года рождения, в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. получили меньшие травмы", - отметили в полиции.

Позже одесское издание "Думская" сообщило, что женщина умерла в больнице.

Напомним, вчера в результате масштабного ДТП недалеко от Львова было заблокировано движение по трассе М06 Киев - Чоп. В районе сел Старый Ярычев и Новый Ярычев столкнулись автомобили Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водитель Volkswagen Passat погиб.

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