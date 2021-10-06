Строительство метро на Троешину официально стало бессрочным

Городские власти решили строить новую ветку в пять этапов, но без дат.

Строительство метро на Троешину официально стало бессрочным
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская городская государственная администрация убрала временные ориентиры из распоряжения о строительстве метро на Троещину.

Об этом сообщается в новом распоряжении №2108 от 5 октября.

Ранее в распоряжении было сказано о намерении "осуществить в 2018-2025 годах" строительство Подольско-Выгуровской линии от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Теперь в этом пункте нет дат, зато указано о намерении построить метро в пять этапов:

  • от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная";
  • от станции "Радужная" до Братиславской улицы с электродепо;
  • от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;
  • от станции "Радужная" в направлении Троещины с электродепо;
  • от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.

Первая очередь линии метро будет включать в себя шесть станций, в том числе две пересадки на зеленую ветку ("Лукьяновская") и синюю ветку ("Тараса Шевченко").

По словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, три станции уже "практически построены в основных конструкциях" в рамках строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Это "Судостроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка".

Следующей будет станция мелкого заложения на левом берегу - "Радужная".

Напомним, что Институт генерального плана города Киева в 2020 году сообщал, что Подольско-Выгуровскую линию будут строить 40-50 лет. Первую очередь, по его мнению, реально построить за 5-7 лет.

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