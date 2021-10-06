Строительство метро на Троешину официально стало бессрочным
Городские власти решили строить новую ветку в пять этапов, но без дат.
Киевская городская государственная администрация убрала временные ориентиры из распоряжения о строительстве метро на Троещину.
Об этом сообщается в новом распоряжении №2108 от 5 октября.
Ранее в распоряжении было сказано о намерении "осуществить в 2018-2025 годах" строительство Подольско-Выгуровской линии от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.
Теперь в этом пункте нет дат, зато указано о намерении построить метро в пять этапов:
- от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная";
- от станции "Радужная" до Братиславской улицы с электродепо;
- от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;
- от станции "Радужная" в направлении Троещины с электродепо;
- от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.
Первая очередь линии метро будет включать в себя шесть станций, в том числе две пересадки на зеленую ветку ("Лукьяновская") и синюю ветку ("Тараса Шевченко").
По словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, три станции уже "практически построены в основных конструкциях" в рамках строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Это "Судостроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка".
Следующей будет станция мелкого заложения на левом берегу - "Радужная".
Напомним, что Институт генерального плана города Киева в 2020 году сообщал, что Подольско-Выгуровскую линию будут строить 40-50 лет. Первую очередь, по его мнению, реально построить за 5-7 лет.