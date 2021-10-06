Строительство метро на Троешину официально стало бессрочным

Городские власти решили строить новую ветку в пять этапов, но без дат.

Киевская городская государственная администрация убрала временные ориентиры из распоряжения о строительстве метро на Троещину.

Об этом сообщается в новом распоряжении №2108 от 5 октября.

Ранее в распоряжении было сказано о намерении "осуществить в 2018-2025 годах" строительство Подольско-Выгуровской линии от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Теперь в этом пункте нет дат, зато указано о намерении построить метро в пять этапов:

от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная";

от станции "Радужная" до Братиславской улицы с электродепо;

от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;

от станции "Радужная" в направлении Троещины с электродепо;

от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.

Первая очередь линии метро будет включать в себя шесть станций, в том числе две пересадки на зеленую ветку ("Лукьяновская") и синюю ветку ("Тараса Шевченко").

По словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, три станции уже "практически построены в основных конструкциях" в рамках строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Это "Судостроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка".

Следующей будет станция мелкого заложения на левом берегу - "Радужная".