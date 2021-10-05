В Украине хотят доплачивать при покупке новых авто, если сдал старый в утиль

В Украине хотят ввести утилизационный сбор для б/у автомобилей. При покупке новых машин предлагают доплачивать за сдачу предыдущего авто на утилизацию. С таким предложением выступил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

В Украине хотят доплачивать при покупке новых авто, если сдал старый в утиль

Малеваный подчеркнул, что только 5% украинцев отдают свои машины в утилизацию. Так, в 2020 году в Украине утилизировали 13 тысяч автомобилей.

"Остальные автомобили загрязняют окружающую среду на свалках", - сказал глава Госэкоинспекции.

По его словам, для того, чтобы решить проблему б/у авто, нужно взять пример с Европы. В частности, он предлагает доплачивать украинцам при покупке нового автомобиля после надлежащей утилизации старого. Также предлагается ввести утилизационный сбор после окончания эксплуатации автомобиля и высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации.

Какая может быть базовая ставка утилизационного сбора – пока не известно. В некоторых странах он составляет не более 5% от стоимости автомобиля.

Ранее Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект №2207-1д, согласно которому должна быть усилена ответственность производителей за б/у автомобили и шины.

Напомним, к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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