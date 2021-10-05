В Европе подорожали Sandero и Sandero Stepway

В Великобритании прекратили продавать Dacia Sandero и Sandero Stepway в базовой комплектации. Теперь Sandero в базе стоит там не 7 995, а 9 845 фунтов стерлингов.

В Европе подорожали Sandero и Sandero Stepway

В частности, раньше на Туманном Альбионе Dacia Sandero в базовой комплектации Access стоил 7 995 фунтов стерлингов. Теперь британцы могут купить такой автомобиль минимум за 9 845 фунтов стерлингов в комплектации Essential. Разница в цене – 1 850 фунтов стерлингов.

Sandero Stepway тоже лишился комплектации Access. Теперь его можно купить минимум за 11 945 фунтов стерлингов, то есть на 500 фунтов стерлингов дороже, чем раньше.

Представитель Dacia заявил, что отказ от базовой комплектации произошел исходя из потребительского спроса и ожиданий.

В Европе подорожали Sandero и Sandero Stepway

Сейчас в Великобритании Sandero продается только в двух комплектациях - Essential и Comfort. И, кстати, они на 50 фунтов стерлингов дороже, чем раньше.

Уберут ли базовую комплектацию Sandero и Sandero Stepway в Украине – пока не известно.

Напомним, ранее кроссовер Dacia Duster получил особую экстремальную версию Extreme Limited Edition.


Максимов Віталій, Тудей

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