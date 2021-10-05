7 необычных внедорожников, о существовании которых вы можете даже не догадываться

В мире существует множество внедорожников, многие из которых легко узнаваемы даже далёкими от автомобильного мира людей, но существуют и очень необычные модели, представленные в материале издания «Твоя Машина».

Bentley Dominator

Данный Bentley маловероятно можно увидеть на дорогах общего пользования. Связано это с тем, что он был разработан по спецзаказу Хассанала Болкиаха, султана Брунея.

Lamborghini Cheetah

Когда в 70-х годах Соединенные штаты сообщили о конкурсе на разработку армейского вездехода, компания Lamborghini включилась в гонку. Однако, проект получился неудачным и Lamborghini проиграла этот конкурс, но все же смогла довести дело до конца.

Lamborghini LM003 Borneo

Сначала индекс LM003 достался прототипу LM002 с дизельным турбомотором, а необычный стиль внедорожника в какой-то мере объясняет сотрудничество с фирмой SZ Design, которая имеет связь с Zagato.

Shelby Dakota

Авторы этой модели вытащили из-под капота Dodge Ram производительный 5,2-литровый V8 и попытались расположить его в конструкции более компактной Dakota. Тираж автомобиля ограничили лишь 1500 единицами.

Aston Martin Lagonda Concept

Эта модель является гибридом седана и SUV, который был представлен в 2009 году. С его помощью в компании планировали расширить рынки присутствия британской марки.

Maserati Kubang GT Wagon

Итальянцы собирались наладить выпуск серийного SUV вместе с немцами, однако в итоге проект свернули.

Toyota Harrier Zagato

Его производством Toyota решила отметить полувековой юбилей со времени создания подразделения Toyopet. Всего в 2006 году было собрано 250 подобных авто.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Румынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в ИталииРумынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
"Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен"Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен
Авиация ГСЧС способствовала срочной транспортировке донорских органов из Винницы в КиевАвиация ГСЧС способствовала срочной транспортировке донорских органов из Винницы в Киев
75 грн за 100 км: известно, где появятся первые автобаны в Украине75 грн за 100 км: известно, где появятся первые автобаны в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Даже самолёты стоят дешевле: ТОП-5 самых дорогих раритетных автоДаже самолёты стоят дешевле: ТОП-5 самых дорогих раритетных авто
Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районахЗлые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах
“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже“Убийца“ Skoda Octavia за $11 000 уже в продаже
SkyUp лишил некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранееSkyUp лишил некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранее
В Украине стартовали продажи новых внедорожников с армейскими корнямиВ Украине стартовали продажи новых внедорожников с армейскими корнями
В Украине начались продажи китайских армейских внедорожниковВ Украине начались продажи китайских армейских внедорожников
ТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 летТОП-10 авто, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет
Tesla не готова предложить покупателям Model X и Model S руль традиционной формы даже в виде опцииTesla не готова предложить покупателям Model X и Model S руль традиционной формы даже в виде опции
Топ-5 самых дешевых рамных внедорожниковТоп-5 самых дешевых рамных внедорожников
ТОП-3 внедорожников, которые меньше всего теряют в ценеТОП-3 внедорожников, которые меньше всего теряют в цене
Последние новости
Подгружаем последние новости