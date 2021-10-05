7 необычных внедорожников, о существовании которых вы можете даже не догадываться

В мире существует множество внедорожников, многие из которых легко узнаваемы даже далёкими от автомобильного мира людей, но существуют и очень необычные модели, представленные в материале издания «Твоя Машина» .

Bentley Dominator

Данный Bentley маловероятно можно увидеть на дорогах общего пользования. Связано это с тем, что он был разработан по спецзаказу Хассанала Болкиаха, султана Брунея.

Lamborghini Cheetah

Когда в 70-х годах Соединенные штаты сообщили о конкурсе на разработку армейского вездехода, компания Lamborghini включилась в гонку. Однако, проект получился неудачным и Lamborghini проиграла этот конкурс, но все же смогла довести дело до конца.

Lamborghini LM003 Borneo

Сначала индекс LM003 достался прототипу LM002 с дизельным турбомотором, а необычный стиль внедорожника в какой-то мере объясняет сотрудничество с фирмой SZ Design, которая имеет связь с Zagato.

Shelby Dakota

Авторы этой модели вытащили из-под капота Dodge Ram производительный 5,2-литровый V8 и попытались расположить его в конструкции более компактной Dakota. Тираж автомобиля ограничили лишь 1500 единицами.

Aston Martin Lagonda Concept

Эта модель является гибридом седана и SUV, который был представлен в 2009 году. С его помощью в компании планировали расширить рынки присутствия британской марки.

Maserati Kubang GT Wagon

Итальянцы собирались наладить выпуск серийного SUV вместе с немцами, однако в итоге проект свернули.

Toyota Harrier Zagato

Его производством Toyota решила отметить полувековой юбилей со времени создания подразделения Toyopet. Всего в 2006 году было собрано 250 подобных авто.