Украинский ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл в Одессу

Ледокол "Джеймс Кларк Росс", который Украина купила в Великобритании, во вторник, 5 октября, прибыл в Одессу.

Об этом сообщило местное издание "Думская".

Одесский порт будет местом его постоянной приписки.

Украина купила научно-исследовательское судно "Джеймс Кларк Росс" 19 августа 2021 после того, как в феврале президент Владимир Зеленский пообщался с украинскими полярниками.

Ледокол был построен в 1990 году. Великобритания продала судно Украине после того, как оно 30 лет отслужило в составе Британской антарктической миссии. Ледокол может двигаться сквозь слой льда толщиной до 4 м в экстремальных условиях и работает в штатном режиме при толщине льда до 1,5 м.

Судно имеет длину около 100 м и водоизмещение 5 732 т. Оно специализируется на морских биологических, океанографических и геофизических исследованиях. На его борту есть несколько лабораторий, а также системы лебедок, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или в средней части судна.

30 августа над ледоколом подняли украинский флаг, а 18 сентября он отправился в Украину с Фредериксгавена (Дания). В Одессе после завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление суда и будет сообщено его новое название.