Новую полосу в аэропорту Херсона построят до конца года

В Украине появится еще один аэродром, способен принимать самолеты класса Boeing 737-800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321.

В Херсоне идет активная фаза работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Ее создание в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» позволит международном аэропорту «Херсон» принимать тяжелые пассажирские лайнеры и значительно увеличить пассажиропоток.

Свежие фото опубликовал в Facebook заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

«Большая стройка» пришла в аэропорт Херсона. До конца года здесь будет новая взлетно-посадочная полоса. На части фото хорошо виден огромный котлован, вырытый на месте, где раньше были старые бетонные плиты. Основа под ними оказалась неустойчивой. Ее укрепят, устроят многослойное покрытие. Полосу продолжат и расширят», - пояснил Тимошенко.

Благодаря этому в Украине появится еще один аэродром, способный принимать самолеты класса Boeing 737-800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321.

Тимошенко напомнил, что старую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Херсона построили еще в 1979 году. В июне 2019 года президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки увидел состояние аэропорта и поставил задачу провести реконструкцию.

«Сейчас херсонский аэропорт - один из первых в стране, где началось масштабное обновление по программе президента «Большая стройка». Новая полоса сможет принимать до 15 рейсов в сутки. В современном мире региональный аэропорт высокого уровня - уже не роскошь, а обычная человеческая потребность. Далее будут хорошие новости и из других аэропортов Украины», - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что по программе «Большая стройка» началось восстановление регионального авиасообщения, предусматривающее реконструкцию старых аэропортов и открытие новых.