Для борьбы с дефицитом тяговых батарей SK готова наладить выпуск LFP-аккумуляторов

Партнёром Ford Motor по производству тяговых батарей для электромобилей на территории США выступает корейская компания SK innovation, которой удалось отстоять своё право присутствовать на рынке в патентном споре с LG Energy Solution. Представители SK признались, что дефицит батарей на рынке США сохранится до 2025 года, и для борьбы с ним имеет смысл наладить выпуск LFP-аккумуляторов.

Последний тип аккумуляторных ячеек подразумевает использование лития в сочетании с фосфатом железа. Батареи на основе этих компонентов дешевле в производстве, чем содержащие никель, кобальт и марганец, но у них ниже плотность хранения заряда. Кроме того, они хуже переносят отрицательные температуры, зато склонность к возгоранию у них ниже, а эксплуатационный ресурс выше. Похоже, что преимущества пока перевешивают недостатки, поскольку представители подразделения SK On заявили о готовности корейской компании разработать собственные LFP-аккумуляторы, как отмечает Reuters.

Спрос на аккумуляторы на американском рынке заметно превышает предложение, как считает корейский производитель. На строительство нового предприятия уходит не менее 30 месяцев. Вряд ли дефицит удастся побороть до 2025 года, как резюмируют представители SK On. На других региональных рынках ситуация будет иной, по прогнозам этой компании: в Европе сохранится баланс спроса и предложения, а китайские мощности по производству аккумуляторов будут избыточны для насыщения внутреннего спроса.

В США компании Ford и SK On намереваются совместными усилиями построить не менее трёх новых предприятий по производству аккумуляторов к 2025 году, потратив на эти нужды не менее $8,9 млрд в совокупности. После выхода на проектную мощность предприятия смогут обеспечить тяговыми аккумуляторами 27 млн электромобилей за несколько лет. По мнению представителей SK On, у автогигантов не так много шансов наладить массовый выпуск батарей собственными силами, без помощи компаний, имеющих опыт в этой сфере. SK On, в свою очередь, не ограничивает себя сотрудничеством с Ford и может создавать альянсы с другими компаниями. Батареи типа LFP корейская компания надеется применить в недорогих моделях электромобилей своих клиентов.