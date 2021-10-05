"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию

Компания "Новая почта" решила создать собственную авиакомпанию. Она будет называться Supernova Airlines и будет заниматься международными грузовыми перевозками.

Об этом сообщается на сайте "Новой почты".

"Объемы перевозок постоянно растут, и нужно осваивать новые горизонты", - заявил по этому поводу гендиректор компании "Новая почта глобал" Юрий Беневитский. Сейчас она пользуется услугами партнерских авиакомпаний.

Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов". Перевозчик будет иметь собственный флот и будет подчиняться компании "Новая почта глобал".

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Супернова Эйрлайнз" было зарегистрировано 1 октября. Его директором является Ярослав Красножон, который ранее был руководителем авиакомпании Atlasjet Ukraine.

Конечными бенефициарами авиакомпании являются совладельцы "Новой почты" Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.