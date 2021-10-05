Обновленный Kia Ceed поступил в продажу в Европе: комплектации и цены

В Испании начались продажи обновленного Kia Ceed 2022 модельного года. Скоро он появится и в других европейских странах.

Обновленный Kia Ceed поступил в продажу в Европе: комплектации и цены

В базовой комплектации Concept есть несколько подушек безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые колесные диски, датчик давления в шинах, круиз-контроль, 4,2-дюймовая приборная панель и др. Стоит базовая комплектация от 14 300 евро.

В комплектации Drive дополнительно есть противотуманные фары, климат-контроль, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Обновленный Kia Ceed поступил в продажу в Европе: комплектации и цены

В комплектации Tech предлагают дополнительно светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и навигационную систему с большим дисплеем.

GT-Line – это спортивная комплектации. Она получила спортивные педали, передний парктроник, кожаное покрытие и несколько систем активной безопасности. В топовой комплектации GT, которая, кстати, стоит 26 792 евро, есть панорамный люк, 18-дюймовые колесные диски, обивка GT.

Обновленный Kia Ceed поступил в продажу в Европе: комплектации и цены

Напомним, ранее компания Kia показала Kia Sportage нового поколения для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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