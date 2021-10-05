Даже самолёты стоят дешевле: ТОП-5 самых дорогих раритетных авто

Многие авто с годами становятся только лучше, и их не стоит продавать из-за значительного роста стоимости.

Авторитетное британское издание Autocar составило рейтинг машин, цена на которые превысила стоимость некоторых самолетов. Это — самые дорогие автомобили, которые когда-либо продавались на аукционах.

Ferrari 290 ММ 1956 года, продан RM Sotheby’s за 28 050 000 долларов, декабрь 2015 года.

Управляемый Хуаном Мануэлем Фанхио во время гонки Mille Miglia в 1956 году, несмотря на итоговое четвертое место в общем зачете, полностью задокументирован и имеет самую невероятную гоночную историю. Соответственно, огромная продажная цена была гарантирована.

Mercedes-Benz W196 1954 года, продан аукционным домом Bonhams за 29 600 000 долларов, июль 2013 года.

Mercedes построил всего 14 экземпляров W196. Шесть из десяти уцелевших принадлежат компании, три находятся в музеях, в результате чего оставался единственным, доступным частным коллекционерам.

Ferrari 335S 1957 года, продан аукционным домом Artcurial за 35 711 359 долларов, февраль 2016 года.

Созданный в 1957 году, сначала управлялся Питером Коллинзом и Морисом Трентиньяном на гонке «Sebring 12 Hours», а затем — Вольфгангом фон Трипсом на Mille Miglia. Майк Хоторн управлял автомобилем в гонке «24 Heures du Mans», также автомобиль участвовал во многих других известных гонках во всем мире.

Ferrari 250 GTO 1962 года, продан аукционным домом Bonhams за 38 115 000 долларов, август 2014 года.

В общей сложности GTO приобрели 39 250 коллекционеров, при этом они очень редко попадают в продажу. Однако этот экземпляр был прирожден получить впечатляющую цену — тем более, что он принадлежал одной семье в течение 39 лет.

Ferrari 250 GTO 1962 года, продан аукционным домом RM Sotheby’s за 48 405 000 долларов, август 2018 года.

Стал самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе RM Sotheby’s Monterey в Калифорнии. Машина с шасси 3413 покинула завод в качестве образчика Серии I, прежде чем в 1964 году получила ультра-редкий кузов Серии II. Она продолжила успешную гоночную карьеру, приняв участие в 20 гонках и финишировав в каждой из них, прежде чем покинуть карьеру.