2021-10-05
Масштабное ДТП возле Львова перекрыло движение по трассе Киев - Чоп
Автомобили пустили в объезд через населенные пункты.
Фото: facebook.com/lvivpolice
В результате масштабного ДТП, произошедшего утром во вторник недалеко от Львова, было заблокировано движение по трассе М06 Киев - Чоп.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Авария произошла в районе сел Старый Ярычев и Новый Ярычев.
В ДТП попали автомобили Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водитель Volkswagen Passat погиб, его личность полицейские устанавливают.
Фото: facebook.com/lvivpolice
Движение транспорта пустили в объезд через населенные пункты.
Напомним, что 5 октября в Харькове грузовик сбил двух детей. Они были госпитализированы с тяжелыми травмами, один из пострадавших скончался в больнице.