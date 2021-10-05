Масштабное ДТП возле Львова перекрыло движение по трассе Киев - Чоп

Автомобили пустили в объезд через населенные пункты.

Фото: facebook.com/lvivpolice

В результате масштабного ДТП, произошедшего утром во вторник недалеко от Львова, было заблокировано движение по трассе М06 Киев - Чоп.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Авария произошла в районе сел Старый Ярычев и Новый Ярычев.

В ДТП попали автомобили Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia. Водитель Volkswagen Passat погиб, его личность полицейские устанавливают.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Движение транспорта пустили в объезд через населенные пункты.

Напомним, что 5 октября в Харькове грузовик сбил двух детей. Они были госпитализированы с тяжелыми травмами, один из пострадавших скончался в больнице.

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