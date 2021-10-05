ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 лет

В сегменте компактных кроссоверов сейчас наблюдается очень большая конкуренция. Практически в модельной линейке каждого автопроизводителя есть такие автомобили. Эксперты британского издания What Car, для того, чтобы помочь автомобилистам сделать правильный выбор, составили ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 лет.

ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 лет

Было опрошено около 16 тысяч пользователей, которые рассказали о том, с какими проблемами они столкнулись во время использования автомобиля за последние 12 месяцев. Все указанные неисправности разделили на 15 категорий. Учитывалась также стоимость и продолжительность ремонта.

Первое место разделили между собой Honda HR-V (2015-2020) и Mazda CX-3 (2016-н.в.). У них рейтинг надежности составил 100%. Ни у одного из владельцев этих кроссоверов за последние 12 месяцев не было жалоб на поломки.

ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 лет

На третьем месте французский паркетник Citroen C3 Aircross (2017-н.в.). Только 6% владельцев C3 Aircross сообщили, что за последний год у него были поломки. Единственная проблемная область – выхлопная система. Правда, ремонт занимал в среднем одну неделю.

Четвертое место занял Audi Q2 (2016-н.в.), у которого рейтинг надежности оказался 98,7%, а пятое - Hyundai Kona (2017-н.в.) с рейтингом надежности 98,4%.

Также высокой надежностью могут похвастаться следующие компактные кроссоверы: Skoda Kamiq (2019-н.в.) – 97,4%, Suzuki Vitara (2015-н.в.) – 97,1%, Mini Countryman (2017-н.в.) – 96,4%, Suzuki Ignis (2016-н.в.) – 96,4%, и Volkswagen T-Roc (2018-н.в.) – 96,3%.

ТОП-10 самых надежных компактных кроссоверов возрастом до 5 лет

Ранее эксперты назвали 5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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