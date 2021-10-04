На Закарпатье спасатели оказали помощь двум мужчинам, которые на джипе хотели заехать на вершину, но перекинулись

Автомобиль катился с горы около 150 м.

Закарпатские спасатели оказали помощь двум мужчинам, авто которых перекинулось во время катания в горах. Инцидент произошел в воскресенье, 3 октября, в районе г. Острая Мукачевского района.

Травмировались двое жителей Ужгородского района, информирует пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Мужчины 1983 и 1966 рождения катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего джип катился с горы около 150 м", - сообщают в ГСЧС.

Для помощи травмированным мужчинам на место отправились специалисты горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота и с. Пилипец.

Спасатели оказали доврачебную помощь водителю, которого выбросило из машины почти сразу, и пассажиру, у которого заподозрили перелом позвоночника. Его зафиксировали на жестких носилках и вместе с водителем транспортировали в с. Пашковцы Мукачевского района, где их ждала бригада экстренной медицинской помощи.

Оттуда пострадавших перевезли в Воловецкую центральную больницу.

Напомним, подобный случай произошел 29 сентября на Львовщине, где перевернулся УАЗ с туристами. В результате ДТП травмы получили пять человек.