Румынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии

На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. Все погибли.

Пилотом небольшого частного самолета, который 3 октября врезался в пустующее здание в пригороде Милана, был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску.

Как пишет BBC News, в результате авиакатастрофы он погиб вместе со своими женой и сыном.

На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. По данным итальянских СМИ , все они погибли.

Фото: twitter.com

После падения самолета загорелись офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших на земле нет.

О причинах авиакатастрофы пока не сообщается.

Напомним, в марте в результате падения вертолета на Аляске погиб основатель и владелец компании PPF Group миллиардер Петр Келлнер, который был самым богатым человеком Чехии.