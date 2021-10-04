Румынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии

На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. Все погибли.

Румынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии
Фото: twitter.com/radchickyo

Пилотом небольшого частного самолета, который 3 октября врезался в пустующее здание в пригороде Милана, был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску.

Как пишет BBC News, в результате авиакатастрофы он погиб вместе со своими женой и сыном.

На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. По данным итальянских СМИ, все они погибли.

Фото: twitter.com

После падения самолета загорелись офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших на земле нет.

О причинах авиакатастрофы пока не сообщается.

#BREAKING A Pilatus RS-12 plane crashed on a residential building in Milan, Italy. 6 dead#BreakingNews #Italy #Milan #UK #France #Germany #EU pic.twitter.com/BWVrH4aqKt

— International Leaks (@Internl_Leaks) October 3, 2021

Напомним, в марте в результате падения вертолета на Аляске погиб основатель и владелец компании PPF Group миллиардер Петр Келлнер, который был самым богатым человеком Чехии.

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