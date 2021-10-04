Румынский миллиардер Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии
На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. Все погибли.
Пилотом небольшого частного самолета, который 3 октября врезался в пустующее здание в пригороде Милана, был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску.
Как пишет BBC News, в результате авиакатастрофы он погиб вместе со своими женой и сыном.
На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. По данным итальянских СМИ, все они погибли.
После падения самолета загорелись офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших на земле нет.
О причинах авиакатастрофы пока не сообщается.
— International Leaks (@Internl_Leaks)
#BREAKINGA Pilatus RS-12 plane crashed on a residential building in Milan, Italy. 6 dead #BreakingNews #Italy #Milan #UK #France #Germany #EU pic.twitter.com/BWVrH4aqKt October 3, 2021
Напомним, в марте в результате падения вертолета на Аляске погиб основатель и владелец компании PPF Group миллиардер Петр Келлнер, который был самым богатым человеком Чехии.