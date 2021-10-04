"Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек за 31,5 млрд гривен

Компания начала закупку поездов для City Express.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Компания "Укрзализныця" в пятницу, 1 октября, объявила тендер на покупку 80 электричек с ожидаемой стоимостью 31,464 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Компания собирается приобрести к 2026 году по 30 электропоездов переменного и постоянного тока для пригородных пассажирских перевозок в рамках City Express (Киев, Днепр, Харьков), а также 20 электропоездов переменного тока для региональных перевозок.

Электрички должны формироваться из главных, прицепных и моторных вагонов. Головные вагоны могут быть моторными. Конструкция поезда должна предусматривать возможность включения или исключения из состава единичных вагонов или секций.

Должна быть обеспечена возможность соединения двух или трех электропоездов в одном составе с возможностью управления поездом с одной кабины управления. Должна быть обеспечена возможность проведения операций по сцеплению и расцеплению двух и более электропоездов на станциях без участия локомотивной бригады (автоматически). Время проведения операции по сцеплению двух поездов не должно превышать одной минуты.

Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 1 ноября, а аукцион должен состояться 7 декабря.

На сайте УЗ сказано, что запросы на коммерческие предложения были направлены компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

Компания заявила, что парк ее пригородных электропоездов изношен более чем на 90%, поэтому обновление этого сегмента перевозок является критическим.

Напомним, в мае "Укрзализныця" подписала меморандум со швейцарской Stadler CIS AG о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава.

Кроме того, Stadler заявила, что планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине, если победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци". Площадкой для производства может стать Киевский электровагоноремонтный завод.

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