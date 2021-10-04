Honda разрабатывает собственный летающий автомобиль

Японский автопроизводитель Honda начал разработку летающего автомобиля. В компании хотят создать аппарат, способный преодолевать на одном заряде батареи гораздо более далекие расстояния, чем все существующие машины, пишет Процесс.

Honda разрабатывает собственный летающий автомобиль
Фото: in1.me

В Honda отметили, что большинство летающих автомобилей японских и зарубежных производителей способны пролетать около 100 км. Honda же выпустит машину, способную пролетать до 400 км, что позволит осуществлять пассажирские перевозки между городами.

По данным компании, это будет электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Первые испытательные полеты летающего автомобиля Honda планирует провести в США уже в 2023 году.

В продажу такая машина поступит не раньше 2030 года.

Напомним

Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines уже заявлял, что планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.

В Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке и отпугивает крупных инвесторов.

Автомобильная компания Hyundai вместе с английским Urban-Air Port запланировали создать сеть «летающих такси» в 65 городах уже в следующем году.

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