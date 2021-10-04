Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина

Министерство экономики Украины опубликовало среднюю стоимость литра бензинов и дизельного топлива на ближайшие 10 дней — 26,5 грн и 23,23 грн за литр соответственно.

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Как изменились цены

По сравнению с последним обновлением 23 сентября стоимость бензинов выросла на 33 коп. (было 26,17 грн), а ДТ подорожал на 64 коп. за литр (22,59 грн).

«На основании расчетов… „Нафтогаза“… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 23,23 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,5 гривны», — сообщили в Минэкономики.

Стоит отметить, что, согласно установленной правительством предельной наценки на бензин (5 грн) и на ДТ (7 грн), максимальные цены на топливо могут достигать 31,5 грн и 30,23 грн соответственно.