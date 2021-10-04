Volvo выйдет на биржу

Компания хочет стать мировым лидером на рынке электромобилей премиум-класса.

Volvo выйдет на биржу
Фото: volvocars.com

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской группе Zhejiang Geely, объявил о первичном публичном размещении на Стокгольмской фондовой бирже.

Об этом сообщается на сайте Volvo.

Запланированное IPO произойдет за счет выпуска новых акций компанией Volvo Cars, в рамках которого планируется привлечь 25 млрд шведских крон (примерно 2,8 млрд долларов), и частичной продажи акций основным акционером Volvo Cars - Geely Sweden. Впрочем, китайский холдинг все равно останется мажоритарным акционером Volvo.

Нынешние институциональные акционеры Volvo Cars - AMF и Folksam - намерены остаться акционерами после выхода компании на биржу. Им принадлежит 2,2% акций автопроизводителя.

Напомним, что Geely приобрела Volvo Cars у Ford в 2010 году за 1,8 млрд долларов.

Шведская компания одной из первых крупных автопроизводителей объявила о намерении полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году она должна перейти на производство исключительно электрических автомобилей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
Volvo полностью откажется от кожаных салонов до 2030 годаVolvo полностью откажется от кожаных салонов до 2030 года
В автомобилях Volvo больше не будет кожаного салонаВ автомобилях Volvo больше не будет кожаного салона
В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн кмВ Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км
На рынок выйдет новый ультрабюджетный кроссовер за 270 000 гривен
Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиковDaimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиков
Volvo показал свой новый внедорожникVolvo показал свой новый внедорожник
Лидары войдут в стандартный пакет оснащения электромобилей Volvo, но система автопилота будет платнойЛидары войдут в стандартный пакет оснащения электромобилей Volvo, но система автопилота будет платной
Слияние с компанией-«пустышкой». Конкурент Uber выйдет на биржу при оценке в $39,4 миллиардаСлияние с компанией-«пустышкой». Конкурент Uber выйдет на биржу при оценке в $39,4 миллиарда
Volvo начнет выпуск авто из зеленой стали с 2021 годаVolvo начнет выпуск авто из зеленой стали с 2021 года
Volvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой сталиVolvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой стали
Последние новости
Подгружаем последние новости