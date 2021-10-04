Wizz Air запустит рейс Киев-Стокгольм в декабре

Европейский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм (Швеция). Полеты начнутся с 16 декабря 2021 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Wizz Air.

Фото: avianews.com

Сообщается, что рейсы будут осуществляться в аэропорт Стокгольм Скавста. Цены на билеты стартуют от 809 гривен или 25,99 евро и уже доступны для бронирования на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

Wizz Air будет летать в Швецию два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

«Мы рады сообщить о новом маршруте Wizz Air, который соединит Киев со Стокгольмом Скавста, с декабря этого года. Мы считаем, что эта прямая связь укрепит культурные и экономические связи между Украиной и Швецией, и создаст возможности для ярких путешествий по низким ценам», — отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Требования при въезде

По данным консульской службы МИД Украины, граждане и резиденты Украины могут посещать Швецию, в том числе с целью туризма. Для этого необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении «Дія». Швеция признает все вакцины, которые используются в Украине, включая CoronaVac.

Если человек не прошел вакцинацию, перед въездом в Швецию ему нужно сдать тест на коронавирус методом ПЦР или на антиген. С момента тестирования до въезда в Швецию должно пройти не более 72 часов.