Wizz Air запустит рейс Киев-Стокгольм в декабре

Европейский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм (Швеция). Полеты начнутся с 16 декабря 2021 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Wizz Air.

Wizz Air запустит рейс Киев-Стокгольм в декабре
Фото: avianews.com

Сообщается, что рейсы будут осуществляться в аэропорт Стокгольм Скавста. Цены на билеты стартуют от 809 гривен или 25,99 евро и уже доступны для бронирования на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

Wizz Air будет летать в Швецию два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

«Мы рады сообщить о новом маршруте Wizz Air, который соединит Киев со Стокгольмом Скавста, с декабря этого года. Мы считаем, что эта прямая связь укрепит культурные и экономические связи между Украиной и Швецией, и создаст возможности для ярких путешествий по низким ценам», — отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Требования при въезде

По данным консульской службы МИД Украины, граждане и резиденты Украины могут посещать Швецию, в том числе с целью туризма. Для этого необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении «Дія». Швеция признает все вакцины, которые используются в Украине, включая CoronaVac.

Если человек не прошел вакцинацию, перед въездом в Швецию ему нужно сдать тест на коронавирус методом ПЦР или на антиген. С момента тестирования до въезда в Швецию должно пройти не более 72 часов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
Ryanair запускает рейс из Львова в МанчестерRyanair запускает рейс из Львова в Манчестер
Суд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов за рейсы в КрымСуд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов за рейсы в Крым
МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсыМАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в МадридSkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид
SkyUp запустит рейсы из Киева в Прагу. Стоимость билета 47 евроSkyUp запустит рейсы из Киева в Прагу. Стоимость билета 47 евро
"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус с севера на юг Хмельницкой области"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус с севера на юг Хмельницкой области
Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в ВенгриюWizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в Венгрию
Украинский лоукостер Bees Airline сделает платной онлайн-регистрацию на рейсыУкраинский лоукостер Bees Airline сделает платной онлайн-регистрацию на рейсы
SkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в ЗальцбургSkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в Зальцбург
Житомирский аэропорт начал принимать международные рейсыЖитомирский аэропорт начал принимать международные рейсы
Последние новости
Подгружаем последние новости