В Украине резко увеличились продажи б/у авто: известно почему

По данным Института исследований авторынка, в сентябре 2021 года украинцы купили более 143 тысяч б/у автомобилей. Перед этим так много подержанных машин в Украине за один месяц продавали только в феврале 2019 года.

В Украине резко увеличились продажи б/у авто: известно почему

Среди автомобилей, входящих в категорию внутренних перепродаж, лидером стал Daewoo Lanos. В сентябре украинцы купили 3,8 тысячи таких машин. На втором месте Volkswagen Passat (2,9 тыс.), а на третьем - Skoda Octavia (2,7 тыс.).

Самые популярные б/у автомобили, ввезенные в Украину в сентябре: Volkswagen Passat (3 367), Volkswagen Golf (2 823), Skoda Octavia (2 515), Renault Megane (1 868), Ford Focus (1 611), Opel Zafira (1 331) и Renault Scenic (1 289).

Эксперты считают, что у такого резкого увеличения продаж б/у автомобилей есть несколько причин.

Среди них: сезонный рост активности после сезона отпусков, льготный период растаможки, ужесточение карантина из-за коронавируса и ожидание новых ограничений, получение крестьянами и фермерами денег за урожай.

Ранее стало известно, что украинским водителям в 2021 году за замену летней резины на зимнюю придется заплатить на 15% дороже, чем в прошлом году. Причин увеличения цен несколько.


Максимов Віталій, Тудей

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