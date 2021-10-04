В Сети показали новый практичный переднеприводный BMW

В Сети показали компактвэн BMW 2-Series Active Tourer нового, второго, поколения. Его официальная премьера должна состояться до конца 2021 года.

В Сети показали новый практичный переднеприводный BMW

Фото нового BMW 2-Series Active Tourer разместили на корпоративном сайте BMW, который предназначается для ограниченного количества лиц, в том числе для дилеров баварского автогиганта. Оттуда фото попало в социальные сети.

На фотографии мы видим BMW 2-Series Active Tourer со спортивным пакетом M Sport Package и в цвете кузова Portimao Blue.

Первое, что бросается в глаза – большая решетка радиатора. Конечно, она не такая огромная, как у 4 Series нового поколения или у M3/M4, но она заметно больше, чем у модели первого поколения. Не удивительно, что этот автомобиль теперь выглядит красивей и спортивней.

Салон должен быть отделан более качественными материалами, будет большой сенсорный дисплей, появятся новые технологии, обычно предназначенные для более дорогих моделей BMW.

В Сети показали новый практичный переднеприводный BMW

Покупателям предложат несколько вариантов силовой установки. Новой будет гибридная силовая установка мощностью около 270 л.с., которая предназначена для 230xe.

BMW планирует официально представить 2-Series Active Tourer нового поколения уже в ближайшее время. Сразу после этого он появится в продаже.

Напомним, ранее BMW представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3.


Максимов Віталій, Тудей

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