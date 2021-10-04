В Сети показали новый практичный переднеприводный BMW

В Сети показали компактвэн BMW 2-Series Active Tourer нового, второго, поколения. Его официальная премьера должна состояться до конца 2021 года.

Фото нового BMW 2-Series Active Tourer разместили на корпоративном сайте BMW, который предназначается для ограниченного количества лиц, в том числе для дилеров баварского автогиганта. Оттуда фото попало в социальные сети.

На фотографии мы видим BMW 2-Series Active Tourer со спортивным пакетом M Sport Package и в цвете кузова Portimao Blue.

Первое, что бросается в глаза – большая решетка радиатора. Конечно, она не такая огромная, как у 4 Series нового поколения или у M3/M4, но она заметно больше, чем у модели первого поколения. Не удивительно, что этот автомобиль теперь выглядит красивей и спортивней.

Салон должен быть отделан более качественными материалами, будет большой сенсорный дисплей, появятся новые технологии, обычно предназначенные для более дорогих моделей BMW.

Покупателям предложат несколько вариантов силовой установки. Новой будет гибридная силовая установка мощностью около 270 л.с., которая предназначена для 230xe.

BMW планирует официально представить 2-Series Active Tourer нового поколения уже в ближайшее время. Сразу после этого он появится в продаже.

Напомним, ранее BMW представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3.