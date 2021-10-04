Tesla обвинила Rivian в переманивании сотрудников и краже технологий

Ещё летом 2020 года компания Tesla обвинила производителя электрических пикапов Rivian не только в переманивании ценных кадров, но и в попытках получить вместе с ними доступ к перспективной технологии создания аккумуляторов следующего поколения. Судебное заседание пока не подтвердило состоятельность подобных обвинений, а дело решено расширить за счёт рассмотрения новых фактов.

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О нюансах противостояния компаний поведал ресурс Bloomberg. Первые претензии со стороны Tesla были зафиксированы ещё в июле 2020 года, но даже наличие судебного иска не остановило Rivian от дальнейшего переманивания кадров и хищения интеллектуальной собственности, как утверждает истец. По данным Tesla, один из эпизодов был зафиксирован этим летом, а некие перебежчики в Rivian были пойманы с поличным при попытке передать этой компании ключевые технологии, связанные с производством аккумуляторных батарей нового поколения.

Как считает Tesla, недобросовестная активность Rivian возросла с течением времени, поскольку за десять с лишним лет своего существования последняя из компаний до сих пор не выпустила ни одного серийного транспортного средства, и это вызывает недовольство инвесторов. Добавим, что формально Rivian уже начала отгружать первые электрические пикапы R1T в прошлом месяце — надо полагать, заявления Tesla были сделаны до соответствующего момента.

Суд штата Калифорния позволил Tesla приобщить к делу новые иски, а количество обвиняемых бывших сотрудников компании увеличилось на трёх человек. Rivian возражала против укрупнения дела, считая обвинения беспочвенными, а также опасаясь затягивания судебного разбирательства. Опротестовать обвинения Tesla в марте этого года Rivian тоже не удалось. Судебное заседание в конце сентября привело к укрупнению дела за счёт приобщения новых исков, но при этом судья заявил, что истцу не удалось доказать факт передачи ценной информации ответчику третьими лицами. Rivian, в свою очередь, считает, что предоставленная Tesla информация о её коммерческих секретах не позволяет установить, о чём именно идёт речь, и может ли подобная информация вообще считаться коммерческой тайной.



