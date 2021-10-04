В Швейцарии разработали самую мощную зарядную станцию для электрокаров

Швейцарская корпорация ABB, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, представила самое быстрое в мире зарядное устройство, способное заряжать сразу 4 электромобили. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Фото: engadget.com

Как утверждает ABB, новое модульное зарядное устройство Terra 360 может заряжать до четырех автомобилей одновременно и полностью зарядить каждый за 15 минут. Заряд, достаточный для 100 км дороги, достигается менее чем за 3 минуты.

По данным Международного энергетического агентства, в течение 2020 года количество зарегистрированных в мире электромобилей увеличилось на 41% — до трех миллионов машин, несмотря на связанный с пандемией спад общего количества проданных новых автомобилей. В 2021 году тенденция роста ускорилась: продажи электромобилей выросли на 140% за первые три месяца.

Станция будет доступна уже в этом году

Ожидается, что Terra 360 будет доступна в Европе уже к концу года. В США , Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе — в 2022 году.

ABB пока отказывается публично оглашать цены на свой продукт. Генеральный директор Бьорн Розенгрен заявил в июле, что материалы для инвесторов с IPO будут готовы в четвертом квартале этого года, а потенциальный выход намечен на начало 2022 года.

Не все электрокары справятся с зарядкой

Однако, как отмечает Engadget, быстрая мощная зарядка может негативно сказываться на аккумуляторах автомобилей, уменьшая их емкость.

Кроме того, сегодня не так много электромобилей способны справиться с такой зарядкой. Полноценно использовать Terra 360 смогут разве что Porsche Taycan с зарядной мощностью 270 кВт и новый Lucid Air с быстрой зарядкой до 300 кВт. Электромобили Tesla Model 3 и Model Y могут заряжаться до 250 кВт, а Hyundai Ioniq 5 рассчитан на быструю зарядку постоянного тока 232 кВт.