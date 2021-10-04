Ryanair запускает рейс из Львова в Манчестер

Ирландский лоукостер Ryanair с 5 ноября запускает прямой рейс из Львова в Манчестер (Великобритания).

Как сообщает Avianews, авиакомпания будет летать по этому маршруту дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Время полета составит три часа.

Сейчас авиабилеты из Львова в Манчестер в продаже на рейсы до конца зимней навигации, то есть до конца марта 2022 года.

Минимальная стоимость билета составит 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф предусматривает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничено.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багажа, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей свыше бесплатной нормы как дополнительную услугу.

Ryanair выполняет рейсы в Украину с 2018 года. Сейчас авиакомпания летает в пять украинских городов, но может увеличить свое присутствие до 12 аэропортов, которые технически готовы к рейсам.