Самые безопасные автомобили для пассажиров - составлен рейтинг

Эксперты Consumer Reports проверили новые автомобили на предмет безопасности пассажиров заднего ряда. В организации оценили возможности задних сидений, приспособленность к детскому креслу, подголовники, ремни безопасности и др.

В ходе проверки выяснилось, что для большинства производителей безопасность задних сидений не является приоритетом. Как оказалось, только 40% новых машин получают ограничители нагрузки на задние сидения. 30% имеют напоминания о ремнях безопасности, и до 25% — боковые подушки безопасности.

В Consumer Reports оценили 35 новых машин 2021 и 2022 модельного года, пишет newsyou.info . Эксперты составили список лучших и худших автомобилей по безопасности задних сидений.

Ни один из 35 проверенных автомобилей не получил идеального результата. Но приблизится к нему смог минивэн Toyota Sienna 2021, а самым худшим стал Genesis G80 2021.

Модельный ряд 2022 года был представлен 10 автомобилями. Рейтинг возглавил Nissan Pathfinder, а на последнем оказался Volkswagen Taos.