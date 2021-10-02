Шпионы показали абсолютно новый Kia Niro

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов кроссовер Kia Niro нового поколения. Это уже второе поколение компактного гибридного южнокорейского кроссовера.

Шпионы показали абсолютно новый Kia Niro

Новый Niro тестируют в сплошном камуфляже, поэтому пока трудно сказать точно про изменения в его дизайне. Понятно, что у него по сравнению с моделью первого поколения сильно изменилась передняя и задняя части. В тестовом прототипе просматривается влияние концепта Habaniro, который южнокорейский автогигант показал в 2019 году.

Судя по тому, что тестовый прототип нового Niro везет прицеп, то, значит, компания Kia испытывает его трансмиссию. Компактный кроссовер заметно проседает сзади, значит, прицеп достаточно тяжелый.

Шпионы показали абсолютно новый Kia Niro

Про трансмиссию пока ничего не известно, однако утверждается, что Niro нового поколения построен на старой платформе. Значит, он получит четырехцилиндровый 1,6 л гибридный двигатель мощностью 139 л.с. Будет также полноценная гибридная версия (Plug-in hybrid) и версия с электрической силовой установкой.

Дебют Kia Niro нового поколения состоится до конца текущего года. Сначала он появится в Южной Корее, а потом в других странах мира.

Шпионы показали абсолютно новый Kia Niro

Ранее мы сообщили, что Kia E-Niro нового поколения будет без "тигриного носа".


Максимов Віталій, Тудей

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