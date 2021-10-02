Duster получил коммерческую версию с большим грузовым отсеком

Обновленный бюджетный кроссовер Dacia Duster получил коммерческую версию - Dacia Duster Commercial. Ее продажи уже начались в Великобритании.

Duster Commercial – это коммерческий автомобиль с увеличенным багажным отсеком и повышенной грузоподъемностью. То есть компания Dacia взяла пример с Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, у которых есть специальные коммерческие версии.

У Duster убрали задние сиденья и окна, в результате чего появился большой багажник. Его объем составляет 1623 л. Полезная нагрузка – 503 кг.

Коммерческий Duster от стандартной версии внешне также отличается небольшими деталями. У него, например, на переднем бампере накладка черного цвета, а у стандартной версии – серебристая. Кроме того, есть затененное защитное заднее стекло.

В базовой комплектации есть кондиционер, круиз-контроль, электрорегулировка передних стекол, кондиционер и др.

Линейка двигателей у коммерческого Dacia Duster такая же, как у стандартной версии. Базовым является 1,0 л двигатель мощностью 89 л.с.

Dacia Duster Commercial в базовой комплектации стоит от 14 961 евро. Этот кроссовер уже появился в Великобритании, а скоро он будет доступен и в других европейских странах.

Напомним, ранее стало известно, что Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.